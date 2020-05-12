وزعت 1100 شنطة رمضانية بأسيوط.. جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر في نقاط

إنقاذ مرضى صعيد مصر، هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني بجامعة أسيوط، وكان الهدف الرئيسي لتدشين الجمعية، هو تحسين وتطوير الأداء في الخدمات الصحية ورفع المعاناة عن الفقراء من المرضى.

"الوطن"، توضح أبرز المعلومات على الجمعية وأنشطتها في عدة نقاط.

1- الجمعية تم تدشينها في عام 2014 تحت رعاية اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط الأسبق، والدكتور محمد عبدالسميع عيد، رئيس الجامعة الأسبق، وواصل المحافظون ورؤساء الجامعة رعايتهم للجمعية

2- أكد الدكتور حسن صلاح رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، على الأهمية القصوى والتى يجب أن يقوم بها المجتمع تجاه غير القادرين، فمساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى حق وواجب على كل مواطن قادر.

3- تتنوع أنشطة الجمعية ما بين شراء الأجهزة والتبرع بها، أو تجهيز غرف ووحدات وتسجيلها باسم المتبرع بها، إلى جانب كفالة المريض نفسه، أو التبرع من خلال صندوق علاج غير العاملين، إضافةً إلى تمويل العجز القائم في العمالة عن طريق التدريب أو توفير وظائف جديدة ومقاضاتهم أجورهم، وكذلك زيادة عدد ساعات العمل لطاقم التمريض وزيادة أجورهم من خلال التبرعات.

4- تقوم الجمعية سنوياً برعاية مبادرة خيرية لتوزيع الآلاف من شنط رمضان على غير القادرين من داخل وخارج الجامعة والتى تحوى بعض السلع الغذائية الأساسية.

5- مستشفيات أسيوط الجامعية ناشدت الجمعية للمساهمة فى توفير بعض الاحتياجات العاجلة والتى تشمل بعض الأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة بالعناية المركزة وغرف العمليات بمستشفى الراجحى للكبد والجهاز الهضمى والتى تتجاوز قيمتها 40 ألف جنيه، إلى جانب شراء نحو 4 أجهزة تنفس صناعي والتى تبلغ قيمتها 36 ألف جنيه، إلى جانب جهاز لتنقية الهواء لقسم الأورام بمستشفى أسيوط الجامعى بأكثر من 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى حاجة مستشفى أم القصور الجامعى إلى موتور لرفع المياه بقوة تتراوح من 3 إلى 5 أحصنة لخدمة وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى بقيمة تبلغ 10 آلاف جنيه.

6- الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع أكدت على دور الجامعة الاجتماعي والإنساني لخدمة ودعم الفئات غير القادرة والذين يعانون من صعوبات اجتماعية، وحرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على القيام بذلك الدور والمساهمة فى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً داخل وخارج الجامعة بالتعاون مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى .

7- وجه الدكتور حسن صلاح نائب رئيس جامعة أسيوط السابق ورئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر بالجامعة، دعوته إلى كافة القادرين من أهل الخير من أعضاء هيئة التدريس وأفراد المجتمع إلى سرعة توجيه تبرعاتهم من أموال الصدقة وزكاة المال لصالح الجمعية على الحساب البنكي رقم 30000/1/364 ببنك مصر أو التبرع النقدى المباشر فى مقر الجمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمبنى الإداري بالجامعة وذلك لتوفير شنطة رمضان وتلبية بعض الاحتياجات العاجلة لمستشفيات أسيوط الجامعية وذلك وفق ما أجازته شرعاً دار الإفتاء المصرية.