رئيس "مكافحة كورونا" يحذر من أسبوع قبل العيد: وعي المواطن مش كامل

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه لا يوجد عدد مسحات إجمالي معين خاص بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تحصل على المسحات من أي مريض مشتبه مشددًا على تزايد تزايد عدد المسحات.

وتابع: "بدل ما ندور على الأعداد ندور على المريض ناخد المسحة، ومش بنعمل مسح عام أو عشوائي، لكن نجري المسوح على المشتبه فيهم، وإذا أجرينا المسح العام فستزيد الإصابات 5% أو 10%".

وأردف أن العالم يتجه إلى تقسيم المرض، إلى حالات بسيطة، متوسطة، وشديدة، من أجل عزل الأعراض دون الأعراض، لكي لا يتسببوا في نقل المرض، مردفًا: "الهدف هو وقاية المجتمع والشخص، وأعداد المرضى تساوي مجتمعي، والشفاء من عند الله ثم الأطباء".

وواصل: "نخشى الأسبوع ما قبل العيد من تدافع الناس على الأسواق، لأن الوعي ليس كاملًا ويجب اتخاذ إجراءات احترازية في منتهى الشدة، ومازلنا نرى حالات أسرية كثيرة، ويجب أن نستعيد وعي الشعب المصري".

وأتم: "الدولة لازم تفتح، وتنتهي الأزمة بوجود دواء للمصابين ثم مصل للوقاية من المرض، والبلازما علاج للحالات الشديدة المصابة بالمرض، وبدأ يسفر عن نتائج إيجابية، وأدى إلى قلة حدة المرض ووصلت إلى مرحلة الشفاء".