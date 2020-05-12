صور.. وكيل تموين مطروح: توريد 3300 طن قمح محلي لصومعة الحمام

أعلن المهندس سيد أبواليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، استقبال صومعة الحمام من الأقماح المحلية، أمس، 3300 طن قمح مصري.

وقال "أبواليزيد"، إن مزارعي مطروح والمدن المجاورة يوردون فى صومعة الشمامة بمركز ومدينة الحمام فى مطروح، والتوريد يعمل يوميا، حتى الساعة الثانية عشر مساء.

وأضاف أن الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الوزير خالد شعيب محافظ مطروح، وجها بمتابعة موسم التوريد، وحل أية مشاكل تعترض عملية التوريد.

وتابع "أبواليزيد"، التوريد وأعمال ولجان الفرز برئاسة مديرية التموين بمطروح، وتلاحظ إقبال كثيف على صومعة الحمام، التابعة لوزارة التموين "شركة الصوامع"، وعرضنا مشكلة الرسوم، التى تدفع على البوابة على محافظ مطروح، لمحاولة تسهيل عبور الأقماح مدة التوريد فقط.