لا تذهب للمستشفى مباشرة.. نصائح "الصحة" للتعامل مع إصابة كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بعض النصائح المهمة للتعامل في زمن كورونا، لوقاية المواطنين من ذلك الوباء، الذي يجتاح العالم.

وتقدم "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، نصائح وزارة الصحة، للتعامل في زمن كورونا.

نصائح للتعامل في زمن كورونا

عند استقبال الضيوف في المنزل، التحية تكون على بُعد متر من خلال: التلويح باليد أو الإيماءة أو الانحناء.

أطلب من المتواجدين في المنزل جميعا غسل أيديهم بما فيهم الضيوف.

إذا شعر شخص من المتواجدين أنه ليس بخير (خاصة وإن كانت أعراضه إيجابية لفيروس كورونا المستجد) أحذرا من مشاركة الأماكن معًا

إذا أُصبت بأعراض فيروس كورونا المستجد، تواصل مع جهة الرعاية الصحية المختصة تليفونيًا قبل الذهاب.

ضع خطة تحضيرية لك في حالة تفشي الفيروس في مجتمعك.

في حال خروجك من المنزل، حاول الالتزام بكل التعليمات الإرشادية كما لو كنت في المنزل.