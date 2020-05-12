بدايتها القرن 19.. كيف نشأت الطبقة العاملة في مصر؟

بعد زيادة الطلب على الأيدى العاملة التي وفدت من الريف قاصدة المدينة حين عجزت الأرض عن توفير سبل العيش للأعداد المتزايدة من الفلاحين المعدمين، ولما كانت الشركات والمصانع تعمل بالآت حديثة على نظام الإنتاج الواسع كانت في حاجة إلى عمال من ذوي الكفاءة الفنية العالية وجدت ضالتها في العمال الفنيين من أبناء دول البحر المتوسط، فقدموا إلى مصر سعيًا وراء الرزق في حماية الإمتيازات الأجنبية.

وحسب كتاب الحركة العمالية في مصر، لرؤوف عباس، فإن الطبقة العاملة في مصر من 3 عناصر:

* الفلاحون الذين هجروا الريف والتحقوا بالمصانع،

*أصحاب الحرف الذين طوروا خبراتهم مع تقديم أساليب الصناعة حين ضعفت الطوائف.

*العمال الفنيين الأجانب الذين قدموا من بلاد شهدت صراع بين رأس المال والعمل.

تجاوزت الطبقة العاملة المصرية المرحلة الجنينية، في نهاية القرن ال 19، وخرجت إلى عالم الوجود، حيث أخذت شكلًا معينًا في ظل نظام المصانع الكبيرة التي أنشأها محمد على.

واختلفت ميول الطبقة العاملة، فكان الفلاحون منهم تسيطر عليهم فكرة الارتباط بالأرض، ومن ثم كانت محاولتهم الهرب إلى قراهم، وكان أصحاب الحرف منهم يرسخ في أعماقهم الولاء لطوائفهم، أم العمال الأجانب الذين استعان بهم محمد على كانوا قليلي العدد نسبيًا، حيث كان يتخلص منهم الباشا بمجرد اكتساب أبناء البلاد للمهارة الفنية اللازمة.

ونشأت الطبقة العاملة في ظل المصانع والشركات الحديثة والمرافق العامة التي أقامتها رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى عمال السكك الحديدية، وتميزت أحوال العمل في تلك المؤسسات بأجورها المنخفضة وساعات العمل الطويلة، وكان هناك عمال محالج القطن، وعمال المرافق العامة، وغيرهم.