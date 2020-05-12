اعتراف عمر بحبه لـ"سكر".. في الحلقة 18 من مسلسل "بـ100 وش"

نجاح العملية الثانية، جعل عصابة عمر وسكر في حاجة للمزيد من العمليات الجديدة، لكن تلك المرة مختلفة تماما، مستغلين حاجة أولياء أمور أطفال، بالتحاق أولادهم بحضانة ألمانية، لذلك نعرض لكم ملخص الحلقة الـ18 من مسلسل بـ100 وش.

الحصول على مصروفات بالدولار حصيلة العملية الجديدة

غرف الحضانة مليئة بالأطفال، وأفراد العصابة كل واحد منهم يقوم بدور معلم ألماني بالرغم من آدائهم المزيف إلا أن رغبة أولياء الأمور الجدد، جعلتهم مبهورون بحصولهم على فرصة التحاق أولادهم بتعليم متميز، فقاموا على الفور بدفع المصروفات دون تردد.

مواعدة عمر لسكر.. وذهاب والدته للمستشفي

والدة عمر سيدة ارستقراطية من الأساس، تهتم بمظهرها ورشاقتها الأمر الذي جعلها تشعر بحالة إعياء بعد ذهابها للنادي، ما جعل عمر ينسى الاعتذار عن موعد سكر، والذي جعل الأخيرة تتصل به كثيرا حتى علمت منه بما جري لوالدته وقامت عالفور بالذهاب له.

اعتراف عمر بحبه لسكر، وذهابه للمستشفى للأطمئنان على والدة عمر، جعل العلاقة بينهم تأخذ شكلا آخر بعدما بدا الإعجاب من جانبهما، وبابتسامة من والدة عمر التي طالما حلمت بأرتباط ابنها، وكانت الصدمة عندما أخبر سكر بحبه لها في كلمة واحدة "بحبك"

مسلسل بـ100 وش

مسلسل بـ100 وش، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإسلام ابراهيم ونخبة من المع النجوم، ومن إخراج كاملة ابو ذكرى.