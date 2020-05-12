ريهام حجاج تتبرع بمليون جنيه لدعم مكافحة فيروس كورونا

شكرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الفنانة ريهام حجاج، لتبرعها بمبلغ مليون جنيه نقدي، لدعم مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بموقع "فيس بوك".

وأعلنت الصفحة، قيمة تبرع حجاج، التي أعادت نشر "البوست" عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلقت عليه قائلة: "اللهم أحمينا وأشفينا وعافينا".

يذكر أن ريهام حجاج، مشغولة حاليا بتصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسلها الجديد "لما كنا صغيرين"، ويشاركها البطولة محمود حميدة، خالد النبوي، كريم قاسم، نبيل عيسى، رباب ممتاز وكوكبة من النجوم، من إخراج محمد علي.