مر نصفه.. ماذا حدث في أسبوع ذروة كورونا بمصر؟

تشهد مصر هذا الأسبوع، ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد اقتراب حاجز الإصابات اليومي بالفيروس، في البلاد الـ500 إصابة، وفقًا لإعلان وزارة الصحة.

الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، قال إن مصر وصلت مرحلة ذروة انتشار الفيروس، كما أكد على ذلك أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح.

وبمرور نصف "أسبوع الذروة" تقريبًا في مصر، نستعرض الأرقام التي سجلتها وزارة الصحة، فيما يتعلق بمعدلات انتشار الفيروس في البلاد.

1270 حالة.. إجمالي إصابات نصف "أسبوع" ذروة كورونا في مصر

سجلت مصر خلال الأيام الثلاث الأولى من أسبوع ذروة انتشار فيروس كورونا في البلاد، إجمالي 1270 إصابة، بالإضافة إلى 30 وفاة.

وجاءت الإصابات بواقع 488 إصابة يوم السبت الماضي، ثم 436 إصابة يوم الأحد، و346 إصابة أمس الاثنين.

وفيما يتعلق بالوفيات فقد سجلت وزارة الصحة 11 حالة وفاة يوم السبت، ثم 11 حالة وفاة أيضًا يوم الأحد، قبل أن تسجل يوم أمس 8 حالات.

وكان إجمالي الإصابات في مصر قبل بداية الأسبوع يبلغ 8476 حالة، ليبلغ إجمالي الحالات بعد انقضاء ثلاث أيام منه 9746 حالة.