مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ينفي وجود إهمال لمريضة مسنة

علق الدكتور أحمد عطا مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، على الشكوى التي تقدمت بها مواطنة بسبب الإهمال الذي تعرضت له، ووالدتها في المستشفى، قائلا: إن المستشفى يستقبل كل الحالات الحرجة بدون تمييز، وأن السيدة تهاني والدة الشاكية نهلة، دخلت المستشفى بواقعة سحل، ومحاولة سرقة من ميكروباص، يوم الاثنين الساعة 10 صباحا.

وأوضح عطا في مداخلة هاتفية مع "صدى البلد"، أنه جرى تحضيرها للعمليات، واجراء عملية استبدال مفصل بمفصل صناعي، واصفًا المفصل الصناعي، بأنه على أعلى مستوى، وتم عمل التحاليل اللازمة، لافتًا إلى أنها مريضة بالسرطان، وتجاوز عمرها الـ70 عاما، وحالتها كانت صعبة، مشيرًا إلى أنه تم التعامل معها بنجاح، ولم تحتاج للانتقال للعناية المركزة.

وأكد عطا، أن أهالي المريضة وفروا عدد من أكياس الدم، لكنها لم تحتاجه وقت العملية، وصرفته إدارة المستشفى لمريض آخر، مشيرًا إلى أنهم اكتشفوا انخفاض نسبة الهيموجلوبين لديها عند خروجها، ووفروا لها الدم اللازم، خلال 7 ساعات، وقاموا بتركيبه لها مشددًا على أن حالتها الآن جيدة.