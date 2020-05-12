سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق تعاملات اليوم الثلاثاء 12 مايو الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.