الجزار يوجه بتنفيذ نماذج معمارية جديدة بوحدات الإسكان الاجتماعي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظة بورسعيد، ومدن "حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – بدر".

ووجه الجزار، في بيان صادر اليوم، بتنفيذ نماذج معمارية جديدة بالإسكان الاجتماعي، والتنويع في النماذج وأشكال الواجهات، وكذا مراجعة نماذج الخدمات بالكامل، وتحديثها، بما يحقق أداءً أفضل للخدمات، بجانب تنفيذ مراكز خدمات مجمعة بمناطق الإسكان الاجتماعي، حتى يجد المواطن المستفيد بالمشروع جميع الخدمات التي يحتاجها في مكان واحد.

من جهتها، قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه في محافظة بورسعيد، تم وجارٍ تنفيذ 17 ألفا و428 وحدة، بمدينتي بورفؤاد وبورسعيد، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم وجارٍ تنفيذ 77 ألفا و424 وحدة، وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 70 ألفا و272 وحدة، وفي مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 52 ألفا و128 وحدة.