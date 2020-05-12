تنفيذ أعمال الطرق لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان

أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على خليج السويس، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لمنطقة قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحيين 29، و30، وربطهما على المحاور الرئيسية بالمدينة، وذلك بأطوال حوالي 66 كيلو مترًا وبتكلفة 94 مليون جنيه.

وأضاف "شاهين"، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الطرق في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى التنبيه على الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، وبكفاءة وجودة عالية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، تكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، مع اتخاذ التدابير الإحترازية لحماية العاملين، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.