عاطلان يسرقان هايبر شهير بشبين القناطر

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة سرقة هايبر شهير بشبين القناطر بعد 48 ساعة من وقوع الجريمة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان أحدهما من بنها والثاني من طوخ قاما بقص القفل بمقص حديدي، ودخلوا الهايبر واستولوا على المسروقات.

تولت النيابة التحقيق في الواقعة بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، وأمرت بحبس المتهمين والتحفظ علي المضبوطات والمسروفات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كان العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، تلقى إخطارا من العقيد أحمد صلاح مأمور مركز شبين القناطر بقيام مجهولين بسرقة هايبر شهير فى منطقة عزبة الوكلاء بشبين القناطر.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنيه وتشكل فريق بحث قاده المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وقام فريق من المعمل الجنائي بمعاينة مكان الحادث. وتوصلت التحريات إلى أن الواقعة تمت فجرا حيث قام الجناه بقص القفل الحديدي للهايبر بواسطة مقص حديدي ودخلوا للمكان وقاما بالاستيلاء على شاشتي عرض ومبلغ مالي كبير، وفرا هاربين وقامت الأجهزة الأمنية بفحص جميع العاملين بالهايبر وفحص كاميرات المراقبة، حيث نجحت الأجهزة في كشف هوية الجناة، وتم التعرف عليهما وتبين أن أحدهما من بنها، والثاني من طوخ وتم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.