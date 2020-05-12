زوج رشا حلمي عقب وفاتها بسبب كورونا: "اللهم أجعل أيام مرضها شفيعة لها"

توفيت رشا حلمي، موظفة بقطاع الأخبار، في الهيئة الوطنية للإعلام، صباح اليوم الثلاثاء، داخل أحد المستشفيات، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك وفق ما أعلنه خالد كامل موظف بالتليفزيون المصري، وزوج الراحلة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "البقاء والدوام لله وإن لله وإنا إليه راجعون، زوجتي السيدة رشا حلمي، في ذمه الله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واجعل ايام مرضها شفيعا لها".

وأعلن زوج رشا حلمي، أنَّه من المقرر تشييع الجنازة بمقابر قرية سنباط مركز زفتى محافظة الغربية.