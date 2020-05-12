عشرات القتلى والمصابين في هجومين بأفغانستان

قُتل وأصيب العشرات في هجومين شهدتهما أفغانستان، اليوم، حسبما كشفت مصادر حكومية.

ووقع الهجوم الأول بتفجير انتحاري خلال جنازة شرقي البلاد، حسبما ما أفاد متحدث باسم الحكومة المحلية، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وفجر المهاجم نفسه وسط الجنازة، وفقًا للمتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار عطاء الله كوجياني، قائلًا: "تُظهر المعلومات الأولية أن نحو 40 شخصًا قتلوا أو أصيبوا في الهجوم".

وفي الهجوم الثاني، اقتحم مسلحون مستشفى في العاصمة كابول، وفق ما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فر من المكان وتحدث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن "قواتنا الخاصة في المكان".

وأفاد طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اسمه: "كان المستشفى مليئًا بالمرضى والأطباء، وعمت حالة من الذعر في الداخل".

ونفت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أي علاقة لها بهذا الهجوم.