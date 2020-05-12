توريد 128 ألف طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ 

أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة عماد عبدالغني حبيب، توريد 128653 ألف طن و54 كيلو جرامًا من القمح، وذلك منذ بداية الموسم في 15 أبريل الماضي وحتى صباح اليوم الثلاثاء.

وقال عادل الهابط ، المتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفر الشيخ، إنه يجرى استقبال الأقماح المحلية بـ22شونة وصومعة بالمحافظة، تابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأوضح تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، والذي شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.