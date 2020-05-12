زراعة الغربية: زيادة في طرح السلع الغذائية واللحوم استعدادا لعيد الفطر

أكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، أنه تم زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية والمجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعة بالمحافظة، استعدادا لعيد الفطر المبارك .

وقال وكيل وزارة الزراعة، إنه تم زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدي وسوداني ومجمد، والدواجن بأنواعها والسلع الغذائية الأخرى، وذلك بمنافذ الزراعة، المنتشرة وعددها 18 منفذا للمواد الغذائية واللحوم البلدية ثابتة بمختلف المراكز، وبأسعار مخفضة للسلع وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.

وأوضح "عبدالجواد" أنه تقرر طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدي بسعر مخفض، وهناك سعر مخفض على الدواجن، والخضروات المبردة، والزيوت، والسمن، والبقوليات، وعسل النحل، مشيرا إلى أنة تم طرح كمية من كعك وبسكويت العيد ومستلزماته .

وأضاف أن منافذ الزراعه تقوم حاليا بتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية في امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع في فتح منافذ أخرى بالمراكز والقرى للتسهيل علي المواطنين، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وزيادة المعروض والحد من الزحام والتكدس حتي لاتساعد في انتشار فيروس كورونا المستجد .