سلوى عثمان عن مشهد بكائها في "البرنس": كنت هموت

علقت الفنانة سلوى عثمان، على مشهد بكائها وانهيارها من أولادها بمسلسل "البرنس"، قائلة: "كنت هموت"، موضحة أن ما مرت به بصدمة حقيقية وليس تمثيلا، وأنها شعرت بمشاعر دور سميحة بمسلسل البرنس وما قام أولادها به.

وأضافت "سلوى"، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، "فيه ناس كتير بعتولي وقالولي إحنا كنا خايفين عليكي بعد المشهد دا، وعايزين المشهد يخلص أحسن يجرالك حاجة".

وأشارت إلى أنها كانت تحاول أن تهدأ في هذا المشهد من أجل إعطاء الفرصة للممثليين معها لقول النص الخاص بهم، متابعة: "أنا مبحبش الكلام في الخناقات ميبقاش مسموع"، موضحة أنه فى الواقع عندما يغضب الشخص ويبدأ في الهدوء ويستفزه الآخر برد يغضبه مرة أخرى يشعر بالتعب، مضيفة: "أنا تعبت في المشهد دا أكنه حقيقة، وخرجت مهدودة وبعيط".