شركة التعمير والإسكان: لا تأثير لكورونا على كفاءة محطة "الجبل الأصفر"

أكد سيد العشري رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن أزمة فيروس كورونا، لم تؤثر بالسلب على المشروعات الجاري تنفيذها، موضحا أن الشركة ملتزمة بالجدول الزمني المتعلق بمشروعات المياه والصف والمحطات الجاري تنفيذها.

وأضاف العشري، أن محطة الجبل الأصفر تعمل بكامل طاقتها، في ظل الأزمة، وتخفيض عدد العمالة، ولكن تم تنظيم العمل وتقسيمه لنظام أيام، بحيث يكون عدد العمال المتواجدين بنسبة أقل، مع الحرص على العمل بكامل الطاقة وبنفس الإنتاجية.

وأكد أن شركة التعمير تمكنت من تحقيق وفر في الميزانية المخصصة لمحطة الجبل الأصفر، حيث تم تخفيض عقود توريد البرليمر بإجمالي 1.3 مليون جنيه، وتحقيق وفر في نقطة الإطفاء المتحدة لأنظمة التحكم إجمالي 1.2 مليون جنيه، و444 ألف جنيه في أعمال الزراعة، وصيانة اللوحات بإجمالي الوفر 90 الف جنية، وإيجار السيارات بإجمالي الوفر 1.2 مليون جنيه.

وكشف عن حجم العقود التي تمت تنفيذها ذاتيا بمحطة المعالجة بالجبل الأصفر والتي أدت الى تحقيق وفر بمبلغ 3.8 مليون جنيه، منها نقطة الإطفاء المتحدة لأنظمة التحكم والتي حققت وفر مالي للشركة بمبلغ 1.8 مليون جنيه سنويا، وأعمال الزراعة حيث تم تحقيق مبلغ مالي للشركة بمبلغ 2 مليون جنيه سنويا.

وقال إنه يجرى تنفيذ توسعة محطتي تحلية مياه "أبو رماد – حلايب"، كما تم التعاقد مع شركات مقاولات بقيمة 107 ملايين جنيه، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات منها أعمال صيانة أعمال الصرف الصحي والمسطحات الخضراء بالساحل الشمالي "مارينا"، والمشروعات الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر وتشمل "توريد طلمبات وقطع غيار لمحطات تحلية مياه البحر ومحطة تعبئة المياة بالسيارات بمدينة الغردقة وتوريد وتركيب عدادت ووصلات منزلية لشبكة مياة مياه مدينة الغردقة وتطوير الرفع القديم بمحطة رفع ك 56" وكذلك مشروعات وصلات المنازل بمدينة سفاجا، ومشروع تاهيل واستكمال وزراعة الجزر الوسطى والمسطحات شاملة شبكة الري الفرعية بالاحياء بمدنية المنيا الجديدة بقيمة 9.6 مليون جنيه.