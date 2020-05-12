"مياه الجيزة" تركب 30 بوابة تعقيم بمقراتها ومراكز خدمة العملاء

كشف منصور بدوي، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تم تركيب 30 بوابة تعقيم أمام مقر الشركة ومراكز خدمة العملاء بالمحافظة، وذلك لتعقيم العملاء قبل التعامل مع الموظفين، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الشركة للوقاية من فيروس كورونا.

تخفيض حضور 50% من الموظفين والعمال الإداريين لتقليل الكثافة داخل المكاتب

وأضاف "بدوي"، أنه تم تخفيض حضور نحو 50% من الموظفين والعمال الإداريين، لتقليل الكثافة داخل المكاتب، بالإضافة إلى أنه تم التنبيه على استخدام الكمامة طوال فترة الوردية، إضافة إلى الحرص على استخدام الكحول والمواد المعقمة، ومنع دخول أي عميل دون ارتداء الكمامة.

استخدام الكحول والمواد المعقمة.. ومنع دخول أي عميل دون ارتداء الكمامة

وأوضح أنه رغم تخفيض عدد العمالة، إلا أن المحطات ما زالت تعمل بنفس الكفاءة والطاقة، لافتا إلى أن الحظر تسبب في زيادة استهلاك المياه، وزيادة نسبة الصرف، وهو ما يمثل تحديا أمام الشركة، ونجحت الشركة في تخطى هذه التحديات.

أزمة كورونا تتسبب في تراجع نسبة تحصيل فواتير المياه

وفيما يتعلق بنسب تحصيل الفواتير، قال رئيس شركة مياه الجيزة، إن أزمة كورونا تسببت في تراجع نسبة التحصيل، ولكن من المتوقع أن ترتفع نسبة التحصيل عقب عيد الفطر، بعد عودة العمل بشكل كامل في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وبما يتعلق بخطورة انتشار فيروس كورونا داخل المياه، قال إن فيروس كورونا لا يعيش في المياه هذا أولا، كما أن عملية تنقية المياه تمر بأكثر من مرحلة، وفي كل مرحلة يتم إضافة شبة وكلور، وهو ما يقضي على أي فيروسات، ما يجعل المياه آمنة تماما.

مياة الشرب آمنة من كورونا.. وتمر بأكثر من مرحلة تنقية عبر إضافة شبة وكلور

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب، من ميزانية الشركة، وتشمل مشروعات إعادة تأهيل محطات مياه الشرب، وإحلال وتجديد ومد خطوط وشبكات المياه.

وأشار إلى أن قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي نفذتها الشركة من ميزانيتها لعام 2018 -2019، بلغت أكثر من 328 مليون جنيه، وقيمة المشروعات الجاري تنفيذها خلال عام 2019 -2020، بلغت 518 مليون جنيه، بجانب 165 مليون جنيه قيمة شراء الآلات والمعدات لعامي 2018-2019، و2019-2020.

وذكر أنه يجرى توصيل خدمات الصرف الصحي لـ61 منطقة ريفية يقطنها 1.326 مليون نسمة، بما نسبته 34 % من سكان المناطق الريفية، بخلاف 1.031 مليون نسمة يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، بما نسبته 26 % من سكان المناطق الريفية، لترتفع النسبة إلى 60 % بعد الانتهاء من التوصيل.

وأوضح أن الشركة نفذت عدداً من مشروعات الصرف الصحي العاجلة، لتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الساخنة، التي تعاني من الطفوحات المستمرة، وشملت تلك المشروعات إحلال وتجديد وتطوير شبكات الصرف الصحي.