تحرير 80 محضر إشغال طريق ومصادرة 334 فرش للباعة الجائلين بسوهاج
كتب:
خالد الغويط
02:10 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه تم تحرير 80 محضر مخالفات مرافق بالتعاون بين شرطة المرافق والوحدات المحلية المختلفة خلال الـ 30 يوما الماضية، ومصادرة 334 فرش باعة جائلين زمضبوطات متنوعة.
وأكد أنه يجري العمل علي رفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة، وفتح الطرق وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، والحفاظ علي الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع .
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، خاصة خلال ساعات الحظر، ورفع الإشغالات ورفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المحافظة، وخلق بيئة حضارية للمواطنين .
من جانبه، أوضح العميد عبد المنعم العلكي رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج، أن المحاضر تنوعت بين 51 محضر إشغال طريق عام، و7 محضر عدم حمل شهادة صحية، و13 محضر بائع متجول بدون ترخيص، و 9 إزالة فرش فاكهة وتندات .