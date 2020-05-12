تحرير 80 محضر إشغال طريق ومصادرة 334 فرش للباعة الجائلين بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه تم تحرير 80 محضر مخالفات مرافق بالتعاون بين شرطة المرافق والوحدات المحلية المختلفة خلال الـ 30 يوما الماضية، ومصادرة 334 فرش باعة جائلين زمضبوطات متنوعة.

وأكد أنه يجري العمل علي رفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة، وفتح الطرق وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، والحفاظ علي الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع .

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، خاصة خلال ساعات الحظر، ورفع الإشغالات ورفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المحافظة، وخلق بيئة حضارية للمواطنين .

من جانبه، أوضح العميد عبد المنعم العلكي رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج، أن المحاضر تنوعت بين 51 محضر إشغال طريق عام، و7 محضر عدم حمل شهادة صحية، و13 محضر بائع متجول بدون ترخيص، و 9 إزالة فرش فاكهة وتندات .