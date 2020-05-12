صوامع الدقهلية تستقبل 150 ألف طن قمح خلال 27 يوما

تجاوزت كميات القمح المحلي الذي استقبلته صوامع الدقهلية هذا العام 150 ألف طن، وذلك خلال 27 يومًا، منذ بدء التوريد في 15 أبريل الجاري حتى اليوم.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع استقبلت كميات بلغت 150431طنًا، منذ بدء توريد القمح، وذلك حسب المواصفات التي حددتها وزارتي التموين والزراعة.

وأشار إلى توريد 34 ألف طنًا لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و95 ألف طنًا للشركة المصرية القابضة للصوامع، و21 ألف طنًا لصوامع البنك الزراعي المصري، موضحًا أن هذه الكميات تمثل إجمالي ما تم توريده خلال 27 يومًا.

وأضاف مسؤول منظومة توريد القمح لـ"الوطن"، أن الكميات المتوقع توريدها تبلغ 225 ألف طن حسب مديرية الزراعة، من المساحة المزروعة والتي تبلغ 236 ألف و 323 فدانًا، مشيرًا إلى أن إجمالي السعات التخزينية تبلغ 232 ألف طن، مع وجود سعات تخزينيه احتياطية عند الحاجة إليها.