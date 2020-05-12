وزارة العمل النمساوية: ارتفاع عدد العاطلين إلى 1.8 مليون شخص

أعلنت وزارة العمل النمساوية، تسجيل أكثر من 1.8 مليون شخص بدون عمل أو يعمل لوقت قصير.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن مكتب العمل تلقى 550 ألف طلب إعانة بطالة منذ منتصف أبريل الماضي، مشيرا إلى وجود 46 ألفا و168 في مرحلة التدريب وإعادة التأهيل لسوق العمل، بالإضافة إلى ذلك يعمل حوالي 1.3 مليون شخص بنظام الوقت القصير.

وأشار البيان إلى أن أكثر حالات البطالة تم تسجيلها في قطاعي البناء والسياحة.

يذكر أن الحكومة النمساوية أعلنت عن حزمة مساعدات اقتصادية لدعم الشركات ولتقليل معدلات البطالة بقيمة تصل 500 مليون يورو.