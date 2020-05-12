بدء توزيع أرقام جلوس أمتحان الثانوية العامة والتعليم الفني بكفر الشيخ

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، توزيع أرقام جلوس اعلى طلاب مدارس الثانوية العامة ومدارس التعليم الفني وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع نقل العدوى.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه يتم توزيع الكمامات والقفازات على الطلاب وأولياء أمورهم، والتباعد بين الطلاب، وتم توفير أماكن متباعدة لجلوس الطلاب.

وأضافت وكيل الوزارة، أنها تابعت توزيع أرقام جلوس الطلاب في كل مدارس المحافظة التابعة لـ 13 إدارة تعليمية، سواء أرقام جلوس طلاب المدارس الثانوية العامة أو مدارس التعليم الفني.