ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية قيام ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية، مُقيمون بدائرة مركز شربين، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص واتخاذهم من دوائر المدينة مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة جمصة وبحوزتهم "37,200 كيلو جرام لمخدر البانجو - 663 جرام لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار- مسدس"، واتخذت الإجراءات القانونية وجارٍ عرضهم على النيابة.