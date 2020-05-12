"التأمين الاجتماعي": الرئيس السيسي يهتم دائما بالفئات الأولى بالرعاية

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه في ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية والوزارات المعنية بأحوال أصحاب المعاشات، كان هناك مشكلة في الآونة الأخيرة خاصة بالخمس علاوات.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن كل موظف يخرج على المعاش له خمس علاوات موجودة في وعاء الأجر المتغير وكان يأخذ عنهم مميزات ولكن توقف القانون المسئول عن تلك الميزة من 2006 ومن هنا بدأت المشكلة.

وأوضح أنه كان يتم إعطاء 80% من قيمة العلاوة الخاصة، والعلاوة الخاصة تكون منسوبة للأجر للموظف، مشيرًا إلى أنه تم حل المشكلة بإعداد مشروع قانون جديد لأصحاب المعاشات، مؤكدا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفئات الأكثر ضعفًا على مستوى كل المجالات، وهم الفئات الأولى بالرعاية.