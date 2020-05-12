قطاع الأعمال: سوء الإدارة سبب الخسارة.. وهنقفل الشركة اللي مفيهاش أمل

أقرّت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة تعديلات جديدة لقانون قطاع الأعمال، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الشركات الخاسرة، بضخ أموال جديدة لإنعاشها، أو بتصفيتها أو دمجها مع شركات أخرى.

من جانبه، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية: "للأسف بعض الشركات سٌمح لها بالاستمرار رغم خسائرها الضخمة لسنوات طويلة، لذلك التشريع الجديد وضع آليات جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة، حال خسارة نصف رأس مالها أو أكثر، إما بضخ أموال جديدة من جانب المساهمين، أو اتخاذ قرار بتصفيتها أو دمجها مع شركات أخرى".

وأضاف توفيق: "مش عايزين نتعامل مع الشركات الخاسرة بشكل عاطفي، عشان اليافطة بتاعتها تفضل، اللي عايز يكمل يبقى يضخ أموال جديدة ويتحمل المسؤولية"، موضحا أنّه خلال العام المالي 2017/2018، وصلت خسائر 48 شركة لنحو 16 مليار جنيه، علاوة على 44 مليار مديونية.

وتابع وزير قطاع الأعمال: "الشركات اللي مفيش فيها أمل هتتقفل، عشان محدش ييجي يقول ازاي سمحتوا لهذه الشركات بالاستمرار لسنوات رغم خسائرها".

ونوه توفيق بأنّ إحدى الشركات "استلفت مليار جنيه ولسه بتخسر لغاية دلوقتي"، مضيفا: "المشاكل كبيرة جدا ومتراكمة من 40 سنة، وللأسف سوء الإدارة هو السبب الرئيسي".