ضبط أدوية مخدرة ومحظورة داخل صيدلية يديرها طبيب بشري بأسيوط

ضبط فريق إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية، وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، أدوية مخدرة وأخرى محظور تداولها ومنتهية الصلاحية، داخل صيدلية يديرها طبيب بشري يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

وأشار الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بأسيوط، إلى ورود عدد من الشكاوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ضد صيدلية الدكتورة "ن ع و" بقرية منقباد مركز أسيوط، وعلى إثرها تم إعداد حملة بتكليف من هيئة الرقابة الإدارية، وبإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وأسفرت الحملة عن ضبط ضبط مدير الصيدلية "أ ع ع م"، طبيب بشري، والذي يزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص أثناء قيامه بالبيع، وبتفتيش الصيدلية تم ضبط 800 قرص تامول إكس 225، والمدرج ضمن جدول رقم 1 مخدراتـ و625 قرص أدوية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع، و43 قرص أدوية محظور تداولها. وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.