ضبط شخصين بالغربية بعد تلقي أموال من المواطنين دون وجه حق

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاقه بإحدى الوظائف وعدم وفائه بذلك.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق من خلال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالى قدرة "32,000، إثنان وثلاثون ألف جنيه" بزعم تعيينه بإحدى الوظائف، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، بنصب أحد الأشخاص والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره بزعم إلحاقه بإحدى الوظائف وعدم وفائه بذلك.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام، موظف بالمعاش، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق من خلال استغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالي قدرة "100,000- مائة ألف جنيه" بزعم تعيينه بإحدى الوظائف، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

"الأموال العامة" ضبط أحد الأشخاص بالغربية لارتكابه واقعة نصب واحتيال على أحد المواطنين بزعم تسهيل سفره للعمل بإحدى الدول العربية

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من أحد المواطنين بمحافظة الغربية، بقيام صاحب مكتب استيراد وتصدير، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بممارسة نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالدول العربية والاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالي قدره، 140 ألف جنيه، مقابل تسهيل سفره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يفي بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.