سكرتير عام أسيوط يترأس حملة إزالة تعديات بمركز أبوتيج

تواصل محافظة أسيوط حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبإستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الامنية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وفى سياق متصل ترأس المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على أراضي أملاك الدولة بمركز أبوتيج بمشاركة يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونواب ومساعدين المركز في وجود قوة أمنية وتم إزالة المخالفات بإستخدام معدات وحدة التدخل السريع والحملة الميكانيكية للمركز كما تم تنفيذ إزالة لتعديات على أراضي زراعية في مهدها.

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن حملات الإزالة بمختلف المراكز والأحياء تتم تحت إشراف قيادات المحافظة حيث يشرف نائب المحافظ المهندس عمرو عبدالعال على مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب ويشرف السكرتير العام المهندس محمد عبدالجليل على مراكز الجنوب ويشرف السكرتير المساعد المهندس نبيل الطيبي على مراكز الشمال بإستخدام معدات وحدة الانقاذ السريع ومعدات الحملات الميكانيكية بالأحياء والمراكز وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية.