ضبط 12 ألف عبوة مطهرات مجهولة المصدر بسوهاج

نفذت مديرية التموين في سوهاج، حملة مكبرة قادها العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين، أسفرت عن ضبط أكثر من 12 ألف عبوة مطهرات مجهولة المصدر .

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية أسفرت عن ضبط "بهاء الدين.ع.أ" 36 عاما، مدير مخزن مستحضرات تجميل، ويقيم دائرة مركز المراغة، لحيازته كمية من مستحضرات تجميل، ومطهرات مجهولة المصدر بدون فواتير، وتخزينها بقصد حجبها عن المستهلكين لبيعها في السوق السوداء، وتم ضبط 12120 عبوة مطهرات مختلفة الأنواع وشامبو أطفال وبودرة أطفال .

كما تم ضبط "خالد.ف.ع" 50 عاما، مدير مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز ساقلتة، لتصرفه في 450 كجم دقيق بلدي من حصة المخبز، وبيعها في السوق السواء .حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.