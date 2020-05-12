تجهيز مقرات امتحانات الثانوية العامة في أبو صوير بالإسماعيلية

أكد المحاسب السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة أبوصوير، حصر المدارس التي سيعقد فيها امتحانات طلاب الثانوية العامة بداية من 7 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه جرى وضع برنامج لتطهير المدارس وتعقيمها، وتوفير الاحتياجات كافة داخل اللجان.

كان النخيلي بحث تجهيز المدارس لامتحانات الثانوية العاملة، مؤكدا أن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، شدد على الانتهاء من تجهيز المدارس والتنسيق مع كل الجهات المعنية المشاركة في الامتحانات ومنها التعليم والصحة والأمن وتجهيز الاستراحات للمراقبين، والالتزام بقرار التباعد في كل لجنة بحيث لا يزيد عدد الطلاب على 14 طالبا في كل لجنة.