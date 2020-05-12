رئيس الحكومة العراقية يتولى إدارة وزارة الخارجية بالوكالة

أظهرت وثائق صادرة عن مكتب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قرارات بتكليف عدد من الوزراء للحقائب الشاغرة بالوكالة لحين تسمية مرشحين لها.

ووفقا للوثائق، سيتولى الكاظمي وزارة الخارجية بالوكالة، ويكلف الوكيل الأقدم للوزارة بمهام وصلاحيات الوزير، بحسبما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويتولى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مهام وزارة الثقافة بالوكالة، وأن يتولى وزير النقل ناصر حسن مهام وزارة الهجرة بالوكالة، كما يتولى وزير التعليم العالي نبيل كاظم، مهام وزارة العدل بالوكالة.

وسيتولى وزير المالية علي حيدر عبد الأمير، وزارة النفط بالوكالة، كما يتولى وزير التربية علي حميد مخلف وزارة التجارة بالوكالة.