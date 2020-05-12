ضبط أحد الأشخاص لانتحال صفة ضابط والنصب على المواطنين بالقاهرة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم وانتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

بلغَ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين "صاحب شركة للطباعة – مقيم بمحافظة القاهرة"، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص انتحل صفة ضابط وتمكن من الاستيلاء منه على مبالغ مالية طائلة، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بزعم إنهاء خلافات مالية وتجارية بينه وآخرين.

وتشكل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وتحديد مرتكبها "صاحب محل قطع غيار سيارات - له معلومات جنائية – مقيم بمنطقة المطرية بالقاهرة"، إذ مارس المذكور نشاط إجرامي احتيالي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية، وذلك عن طريق انتحاله صفة ضابط "خلافا للحقيقة".

وإمعانا منه في الإيقاع بضحاياه أنشأ صفحة احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منتحلاً صفة ضابط واستغل تلك الصفة المنتحلة في النصب والاحتيال على الشاكي من خلال إيهامه بقوة موقعه الوظيفي وقدرته على إنهاء الخلافات المالية والتجارية القائمة بينه وبين آخرين، والاستيلاء على مبلغ "175000 - مائة وخمسة وسبعون ألف جنية مصري"، من الشاكي تحت ذات الزعم، وإكراهه على توقيع 5 إيصالات أمانة لصالح آخرين بقيمة مبلغ مليون وخمسين ألف جنيه بقصد ابتزازه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتحرى عنه بدائرة قسم شرطة المطرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الملفات والمحادثات تفيد نشاطه الإجرامي المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.