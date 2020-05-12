خروج أول حالتين من مستشفى حميات الغردقة لتعافيهما من كورونا

أعلنت إدارة مستشفى حميات الغردقة، اليوم الثلاثاء، خروج أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهما، وذلك منذ بدء تخصيص المستشفى للعزل بداية الشهر الجاري.

وحرص الطاقم الطبي على التقاط الصور التذكارية مع الحالتين، احتفالًا بتعافيهما وخروجهما من مستشفى العزل ومشاركتهما حالة السعادة التي ظهرت عليهما.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى أن وزارة الصحة قررت تحويل مستشفى حميات الغردقة لتكون مستشفى للعزل لمصابي كورونا، باستثناء المصابين من كبار السن والحالات المصابة بأمراض مزمنة، وذلك اعتبارًا من أول شهر مايو الجاري.