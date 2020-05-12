ارتفاع ضحايا هجوم انتحاري استهدف جنازة شرق أفغانستان إلى 55 شخصا

أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار الواقع شرقي أفغانستان عطا الله خوجياني، ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم انتحاري استهدف جنازة في منطقة "خيوا" إلى 15 قتيلا و40 مصابا.

وقال خوجياني، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم، إن الانتحاري استهدف المشيعين أثناء مراسم دفن قائد ميليشيا محلية موالية للحكومة الذي توفي بسبب أزمة قلبية مساء أمس الإثنين، مضيفا أنه من بين القتلى عضو بمجلس الإقليم يدعى عبدالله لالا جان، كما أصيب والده المشرع الأفغاني نور أغا بجروح جراء الهجوم.

ونفت حركة طالبان، في تغريدة عبر حساب المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، مسؤوليتها عن الهجوم في إقليم ننجرهار. وفي سياق منفصل، لقى طفل مصرعه وأصيب 10 أشخاص آخرون اليوم في انفجار قنبلة في سوق بإقليم خوست شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم قائد شرطة إقليم خوست عادل حيداري، إنه تم زرع القنبلة في عربة بسوق محلي وتم تفجيرها عن بعد، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.