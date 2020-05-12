رئيس أوغندا: من الجنون إجراء انتخابات الرئاسة في وجود فيروس كورونا

قال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، إن من الخطأ إجراء انتخابات رئاسة يتوقع إجراؤها في أوائل العام المقبل إذا استمر تفشي فيروس كورونا، مشيرا للمرة الأولى إلى إمكانية تأجيلها.

وفي مقابلة أذيعت، أمس، مع قناة "إن.بي.إس" التلفزيونية المحلية قال موسيفيني، إن إجراء الانتخابات في وجود الفيروس سيكون جنونا، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وسجلت أوغندا حصيلة إصابات منخفضة نسبيا بمرض "كوفيد 19" بلغت 121 حالة دون أي وفاة، وبدأت قبل أيام في تخفيف عزل عام صارم.

وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لإجراء انتخابات 2021 فإن الانتخابات تجرى عادة في فبراير.

ويحكم موسيفيني، وهو مقاتل متمرد سابق، البلاد منذ عام 1986، ولم يؤكد إن كان سيخوض الانتخابات المقبلة على الرغم من أن حزب حركة المقاومة الوطنية الحاكم في أوغندا طالبه بالفعل بأن يكون مرشحه، وفي نفس الوقت يتوقع الناخبون ترشحه.

وأقوى معارض يطمح لشغل المنصب هو مغني البوب النائب بوبي واين الذي تجذب موسيقاه الشباب.

ويتهم قادة المعارضة والمنظمات الحقوقية موسيفيني بشن حملة على المنتقدين مستخدما الترهيب والاعتقالات والتعذيب وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المظاهرات، وتنفي الحكومة ذلك.