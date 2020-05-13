السوريون في الصدارة.. قائمة أكثر 10 دول أسس مواطنيها شركات بمصر في الربع الأول من 2020

تصدرت الشركات الجديدة المؤسسة بواسطة أشخاص سوريين قائمة الشركات المؤسسة بواسطة جنسيات أجنبية خلال الفترة من يناير حتى أخر مارس الجاري، أي خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري.

ورصد تقرير حكومي، أطلعت "الوطن" على نسخة منه، واستند على بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التجارة والصناعة، قائمة أكبر 10 جنسيات أجنبية أسست بواسطتهم شركات في مصر خلال "الربع الأول"، وجاءت كالآتي:

1- السوريون: أسست 221 شركة بواسطة مستثمرين سوريين في مصر خلال "الربع الأول".

2- السعوديون: جاءوا في المركز الثاني، بإجمالي 138 شركة.

3- الأردنيون: وضعتهم 62 شركة أسسوا في الثلاث أشهر الأولى بالمرتبة الثالثة.

4- اللبنانيون: أتوا في المركز الرابع بإجمالي 52 شركة.

5- اليمنيون: احتلوا المركز الخامس بإجمالي 46 شركة.

6- الصينيون: وضعتهم 40 شركة مؤسسة برؤوس أموال صينية في المرتبة السادسة.

7- الإماراتيون: جاءوا في المركز السابع بإجمالي 36 شركة.

8- الكويتيون: احتلوا المرتبة الثامنة بإجمالي 26 شركة جديدة.

9- الأمريكان: أتوا في المرتبة التاسعة بإجمالي 19 شركة.

10- الليبيون: وضعتهم 18 شركة في المرتبة العاشرة في تلك القائمة.