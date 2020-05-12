تسيير الدورية العسكرية الروسية التركية المشتركة العاشرة في إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن مجموعتين من الجيشين الروسي والتركي نفذتا، اليوم، الدورية المشتركة العاشرة من حيث العدد، وذلك في محافظة إدلب على طريق السيارات السريع "M-4".

وذكر بيان للمركز الروسي أن 7 آليات عسكرية روسية شاركت في هذه الدورية، منهما مركبتان من طراز "تايفون" واثنتان من طراز "ب ت ر-82 أ" وعربتان مدرعتان من طراز "تيجر" وسيارة مدرعة من طراز BREM-K.

وأضاف البيان أنه تمت متابعة سير الدورية من الجو بواسطة طائرات دون طيار تابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية.

يُذكر أن أول دورية روسية تركية مشتركة على طريق السيارات المذكور في منطقة خفض التصعيد في إدلب تم تسيرها 15 مارس 2020، والثانية في 23 مارس، والثالثة في 8 أبريل، والرابعة في 15 أبريل، والخامسة في 21 أبريل، والسادسة في 28 أبريل، والسابعة في 30 أبريل، والثامنة في 5 مايو، والتاسعة في 7 مايو.