حظك اليوم الأربعاء 13-5-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يتصف بالعديد من الصفات والخصال النبيلة والحميدة، التي تتمثّل بشكل رئيسي في التهذيب والأدب في التعامل مع الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لتحقيق مكاسب ولمراجعة موقفك المالي وتخطط جيدا لإدارة أعمالك وممتلكاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ الشمس بمنزل الأصدقاء تمدك بالنشاط والجاذبية، تبحث وتتأمل بعمق وتقترب بذكاء ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة الراحلة وردة، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.