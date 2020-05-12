4 قتلوه لسرقته بالإكراه.."أمن القليوبية"يكشف غموض جثة القناطر الخيرية

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق توك توك مقتولا بأرض زراعية بدائرة المركز، حيث تم التعرف على هويته، وضبط 4 متهمين قاموا بقتله لسرقته بالإكراه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين، والتصريح بدفن جثة القتيل عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى العميد إبراهيم الطويل، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغا بالعثور على جثة مجهولة تحتوي على عدة طعنات، وسط أرض زراعية بدائرة المركز. جري تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتبين أن الجثة تخص سائق توك توك، وتم التوصل لهويته، وتمكن المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر، من تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وأمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بانتداب الأدلة الجنائية لرفع بصمات الجثة، وانتداب الطب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة والأداة المستخدمة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.