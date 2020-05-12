خلال 24 ساعة.. ضبط 6244 شخصا مخالفا لقرار حظر تجوال المواطنين

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.

وجرى ضبط 6244 شخصا مخالفا لقرار حظر تجوال المواطنين، وضبط 1331 سيارة مخالفة، وضبط 186 دراجة نارية مخالفة، وضبط 206 مركبات "توك توك" مخالفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.