بدون كمامات.. محافظ دمياط تناقش الأُطر الخاصة بالدراسة الهندسية الإنشائية

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء إجتماعين متصلين، مع المكتب الاستشارى الهندسى المسئول عن تنفيذ برنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات الذى تقوم المحافظة بتنفيذه بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN و المجلس القومى للمرأة بمدينة عزبة البرج وكذلك أعمال تطوير حديقة بنت الشاطئ بمدينة دمياط.

حيث تناول الاجتماع الأول الذى جاء بحضور ياقوت ورد رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج و محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و أحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط وممثل مديرية الإسكان عرض جميع الأُطر الخاصة بالدراسات الهندسية و الإنشائية لتنفيذ هذا البرنامج بالمساحة المحيطة بمكتبة عزبة البرج العامة و التى تقدر مساحتها ب ٢٠٠٠ متر مربع، مع مراعاة كافة العوامل الخاصة بطبيعة المكان المُطل على نهر النيل و تحقيق الأمان والخصوصية ، وكذلك التصورات المقترحة للممشى و الموقع بما يتناسب مع احتياجات السيدات و أطفالهم والتى يأتى من بينها تخصيص فصول لتعلم أنشطة جديدة و مكانين لعرض منتجاتهم و للقراءه وذلك وفقاً لاستطلاع الرأى الذى تم عمله مؤخراً لأخذ هذه المعايير فى الاعتبار عند التنفيذ بالإضافة إلى سرد الأعمال المطلوب تنفيذها بالتعاون مع شركتى المياه والكهرباء.

هذا وقد أكدت المحافظ على ضرورة إقامة مكان ليكون مقرا أمنياً لمراعاة العامل والهدف الأكبر من تنفيذ البرنامج والذى يأتى تحت مسمى "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" وكذلك تخصيص مكان لانتظار السيارات و بالوعات لصرف مياه الأمطار، كما أوضحت أنه سيتم البدء في التنفيذ فور تسليم المكتبة ابتدائياً بعد الانتهاء من جميع الأعمال بها خلال الفترة القادمة و التى تتم من قبل مديرية الإسكان، إذ وجهت فى نهاية الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الذى تم تحديده لافتتاح المشروع.

و بحثت محافظ دمياط آليات تطوير ورفع كفاءة حديقة بنت الشاطئ بمدينة دمياط، و جميع الأعمال التى سيتم تنفيذها بالمنطقة وفقا لمواصفات فنية وهندسية محددة تتناسب مع الموقع.