حظك اليوم الأربعاء 13-5-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد شخص منظم ويستطيع إدارة الأعمال وتنظيم فرق العمل والنجاح بشكل كبير رغم المخاطر التي يعرض نفسه لها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه اليوم لعلاقتك بمن حولك ولا تتسرع في حركتك وأقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تراجع فينوس قد يصيبك بشيء من الفتور، لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.