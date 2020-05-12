فيديو.. علا رشدي ضيفة الحلقة الثالثة لـ"في اللذاذة"

طرحت شركة "طيارة" لإنتاج المحتوى الرقمي الحلقة الثالثة، من برنامج "في اللذاذة"، الذي يستضيف فيها رامز يوسف عدد من الشخصيات للحديث عن تجربة التعليم عن بعد بسبب فيروس كورونا منهم طلاب ومعلمة والفنانة علا رشدي كأم تتعامل مع الموقف، فضلاً عن التحدث عن أهم ظواهر دراما رمضان الحالي.

ويواصل رامز يوسف حصد ردود الفعل الإيجابية التي يتلقاها على حلقات برنامجه الجديد "في اللذاذة" والذي يعرضه أسبوعيا طوال شهر رمضان على "tayarah play" عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وهو من إنتاج شركة طيارة لإنتاج المحتوى الرقمي.

"في اللذاذة" يركز على كل الظواهر الإيجابية في حياتنا وكل ما يبهج أو يصنع ضحكة في زمن كورونا.

وقال رامز إن برنامجه يهدف لتشجيع الجمهور على التفاعل مع الحظر والجلوس في البيت ومحاولة الاستمتاع بهذا كي نعبر هذه المرحلة الصعبة بخير.