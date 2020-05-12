اعترف بجريمته.. حبس المتهم بقتل عشيقته وابنتها في سوهاج 4 أيام

قررت النيابة العامة في سوهاج حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله ربة منزل وابنتها وإلقاء الجثتين في ترعة نجع حمادي بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بسوهاج، بعد علاقة غير مشروعه بينهما امتدت لـ 5 سنوات.

وألقت الشرطة القبض على المتهم ويدعي أكرم 27 عاما، يقيم دائرة مركز سوهاج، واعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه ارتبط بالمجني عليها بعلاقة غير مشروعة منذ 5 سنوات، وأنه كان دائم اللقاء بها في منطقة الكوامل، وأنه نظرا لكثرة طلباتها وارتباطها به قرر التخلص منها.

وأضاف المتهم أنه استدرج المجني عليها البالغة من العمر 37 عاما، وابنتها البالغة من العمر 10 سنوات وقام بخنق الأم بعدها قام بخنق الطفلة، ووضع الجثتين في جوالين بعد أن كبلهما بالحبال، وتوجه بهما في سيارة ربع نقل إلى دائرة مركز جزرة شندويل، وألقى الجثتين في الترعة.

الجريمة تم الكشف عنها عقب طفو الجثتين على سطح المياه بعد مرور 4 أيام من الواقعة، وإبلاغ الأهالي رجال المباحث، وبعد تحريات مكثفة وفحص كاميرات المراقبة في المنطقة تم التوصل إلى السيارة عندما توجهت لنهر النيل، وتم تحديد هوية القاتل ويقيم بمدينة سوهاج، وعقب استئذان النيابة العامة تم القبض عليه.

وتبين من التحريات أن المجني عليها وابنتها يقيمان قرية المحامدة، ومحرر بلاغا باختفائهما منذ 4 أيام، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.