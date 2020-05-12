البس كمامة ومتقعدش في زحمة.. إزاي تحمي نفسك لو نازل تشتري لبس العيد؟

شهدت المحلات خلال الأيام القليلة الماضية زحامًا شديدًا بسبب شراء ملابس العيد، والذي يفصلنا عنه أيامًا قليلة، رغم التحذيرات والمناشدة بالابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات والأماكن المزدحمة، إلا أنّ هذه العادة تعتبر أصيلة عند بعض المصريين، لذا دائمًا ما حذر منه متخصصون ونادوا بالالتزام قدر الإمكان بالإجراءات الوقائية من الفيروس أثناء التسوق.

ويوضح الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية والمستقبل، في حديثه لـ"الوطن"، أنّ تزايد أعداد الإصابات في الوقت الحالي جاء نتيجة للتكدسات التي شهدناها قبل شهر رمضان لشراء المستلزمات، لذا ينصح بعدم تكرار الأخطاء مرة أخرى من خلال بعض النصائح التي قدمها للمواطنين والتي نستعرضها على النحو التالي:

- الحرص على اتباع وسائل الحماية قبل الخروج من المنزل عن طريق ارتداء الكمامة واستخدام ملابس مريحة.

- الحرص على ارتداء نظارة شمسية، إذ إنّ "كوفيد-19" ينتقل في الأساس عن طريق الجهاز التنفسي الذي يشمل الأنف والفم والعينين.

- يفضل عدم استخدام المواصلات العامة واستخدم سيارتك الخاصة "إن وجدت".

- إذا لم تكن تمتلك سيارة خاصة يفضل استخدام التاكسي أو وسائل النقل التشاركي الأخرى مثل "أوبر" و"كريم" والجلوس بالكنبة الخلفية.

- إذا اضطررت لاستخدام وسائل المواصلات العامة يفضل عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعند استخدامها يجب الحرص على ارتداء الكمامة لجميع أفراد العائلة حتى الأطفال.

- يفضل عدم خروج العائلة بالكامل إلى المحلات فمن الصعب السيطرة على الأطفال.

- إذا وجدت المحلات مزدحمة يفضل أن تغادر فورًا.

- تجنب لمس الفم أو الأنف أو العينين أثناء التسوق.

- الحرص الشديد على عدم ملامسة الأسطح أثناء التسوق.

- اترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين في أماكن الشراء تقدر بمتر أو مترين على الأكثر.

- ينصح بعدم استخدام القفازات إلا إذا حرصت جيدًا على ألا تلمس بها الأنف أو العينين أو الفم.

- يفضل عدم اللجوء إلى قياس وتغيير الملابس لخطورة الإصابة بالعدوى من الشخص الذي ارتداها من قبلك.

إجراءات وقائية عند العودة إلى المنزل

- عند عودتك إلى المنزل اخلع حذائك بالخارج، واترك المحفظة والمفاتيح والموبايل وجميع متعلقاتك في مكان واحد ونظفهم جيدًا بالمحلول الكحولي.

- اغسل يديك ووجهك فور وصولك إلى المنزل بالمياه والصابون جيدًا لمدة لا تقل عن 20 ثانية، ويفضل الاستحمام.

- انزع ملابسك واغسلها جيدًا للتأكد من عدم حملها للفيروس.

- استخرج مشترياتك من أكياسها بحرص، وتتخلص من الأكياس جميعًا ولا تحتفظ بها، وافرك يديك بعدها جيدًا بالمحلول الكحولي أو بالماء والصابون.

- يفضل تنظيف الملابس في دورة غسيل منتظمة، أو تركها يومين قبل ارتدائها.