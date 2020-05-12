الرئيس السيسي يبحث مع ملك البحرين التطورات الإقليمية ومكافحة كورونا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، من الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، وذلك في إطار المسيرة المتميزة للتعاون بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن بحث تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، التباحث بشأن جهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجرى التوافق حول التنسيق المشترك في هذا الإطار من خلال تبادل أفضل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.