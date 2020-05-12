"عربية العيلة".. تعرف على أبرز سيارات SUV من 500 إلى 800 ألف جنيه

مع اختلاف فئات السيارات وأنواعها، إلا أن فئات SUV تبقي الاختيار الأول والأفضل للعائلة، والتي يبحث عنها المستهلك لتسع كل أفراد عائلته، حيث ظهرت سيارات الـSUV ذات الـ7 ركاب، والسيارات الـMPV.

وخلال السطور التالية يرصد "الوطن" أبرز السيارات الـ7 راكب في الفئة السعرية من 500 إلى 800 ألف جنيه.

سكودا كودياك

تتوفر سكودا كودياك بمحرك 1.4 لتر تيربو يولد قوة 150 حصانا، وأقصى عزم للدوران 250 نيوتنمتر، متصل بناقل حركة DSG من 6 سرعات، وتسارع من 0: 100 فى 9.6 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 198 كم\س، وتستهلك 6.3 لتر كل 100 كم، وسعة الشنطة الخلفية 765 لترا.

تويوتا فورتنشر

تتوفر فورتنشر تحت الـ800 ألف جنيه بفئتين الفئة الأولى: تتوفر بمحرك 2.7 لتر 4 سلندر تنفس طبيعى يولد قوة 163 حصان، وأقصى عزم للدوران 254 نيوتنمتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتتسارع من 0: 100 فى 9.8 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 200 كم\س، وتستهلك 12.6 لتر كل 100 كم، وسعة الشنطة الخلفية 716 لترا تتوفر بدفع أمامى بسعر 739.900 جنيه.

الفئة الثانية

تتوفر بنفس المحرك مع زيادة في مواصفات الترفيه، والأمان فى السيارة، وتأتى بدفع رباعى بسعر 799.900 جنيه.

كيا سوريننتو

تتوفر سورينتو بفئتين تحت الـ800 ألف جنيه بمحركين مختلفين، الفئة الأولى: تتوفر بمحرك 2.4 لتر تنفس طبيعى 4 سلندرات يولد قوة 172 حصانا، وأقصى عزم للدوران 225 نيوتن، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتتسارع من 0: 100 في 10.2 ثانية، وسرعة قصوى 196 كم\س، وتستهلك 9 لترات لكل 100 كم، وتعمل هذه المنظومة بدفع أمامى بسعر 650 ألف جنيه.

الفئة الثانية

تتوفر بمحرك 3.5 لتر تنفس طبيعى 6 سلندرات يولد قوة 280 حصانا، وأقصى عزم للدوران 336 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من 8 سرعات، وتتسارع من 0: 100 كم فى 7.8 ثانية، وسرعة قصوى تصل 210 كم\س دفع كلى للعجلات بسعر 750 ألف جنيه.

بيجو 5008

تتوفر 5008 بمحرك 1.6 لتر تيربو يولد قوة 165 حصان، وأقصى عزم للدوران 240 نيوتنمتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتتسارع من 0: 100 فى 9.2 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 206 كم\س وتستهلك 6.3 لتر لكل 100 كم، وحجم الشنطة الخلفية 510 لترات، وتتوفر بثلاث فئات بسعر 540: 665 ألف جنيه.