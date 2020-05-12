ضبط عاطلين بحوزتهما 55 طربة حشيش في القصاصين

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمدرية أمن الإسماعيلية ومباحث القصاصين، من ضبط متهمين بحوزتهما 5.5 كيلوجرام بغرض الإتجار بدائرة مركز شرطة القصاصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاة المتهمين والمضبوطات.

كان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطار من العميد محمود هندي مدير المباحث، يفيد بورود بلاغا من مباحث المخدرات بضبط عاطلين أحدهما له معلومات مسجلة، وذلك خلال تواجدهما بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزتهما 55 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5.500 كيلو جرام و مبلغ مالي و2 هاتف محمول، وبعد تقنين الإجراءات القانونية ومواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمخدرات والمبلغ المالي حاصل البيع والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء، وتم تحرير محضر والعرض على النيابة للتحقيق.